В Челябинске вынесли приговор двум рыбакам за ловлю рыбы на Шершневском водохранилище

Рыбалкой мужчины занимались ночью, но их все равно поймали полицейские Фото: Артем КИЛЬКИН

Сосновский районный суд Челябинска вынес приговор в отношении двух рыбаков 24 и 60 лет, которые был пойманы на незаконной ловле рыбы на Шершневском водохранилище. Их признали виновными по ч. 3 ст. 256 УК РФ («незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору, причинившая особо крупный ущерб»).

Суд установил, что мужчины занимались незаконной рыбалкой на водохранилище в ночь с 22 на 23 мая прошлого года. Их задержали полицейские во время рейдового мероприятия.

— В присутствии понятых у мужчин была обнаружена и изъята рыба двух видов: плотва в количестве 810 особей и окунь в количестве 110 особей. При этом никаких документов, разрешающих рыболовство неводом, у них не имелось, лов рыбы осуществлялся с надувных лодок, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

После подсчета рыбу вернули обратно в водохранилище, однако часть особей все-таки погибла. Общий ущерб от незаконной рыбалки составил 460 тысяч рублей.

Суд приговорил мужчин к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком в 1 год каждому.

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