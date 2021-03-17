В утренний час-пик на оживленном перекрестке в Челябинске отключили светофор

До 18:00 будут проводиться работы на электросетях
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Комитет дорожного хозяйства Челябинска предупредил об отключении светофора на пересечении улиц Свободы и Тимирязева с 8:00 до 18:00 17 марта.
— Проводятся работы на электросетях, — пояснили в КДХ.
Автомобилистов просят внимательно планировать свой маршрут и быть вежливыми на дорогах.
По данным сервиса Яндекс.Пробки, сейчас затруднено движение по улице Свободы в сторону вокзала.
Также придется постоять в пробках на проспекте Ленина, улице Братьев Кашириных и на Меридиана (улица Игуменка), если вы хотите проехать через мост к вокзалу.
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