Молодежка «Трактора» разгромила «Магнитку» в Челябинске и вышла в 1/4 финала плей-офф МХЛ

«Белые медведи» сыграют в 1/4 финала плей-офф 2020-2021 Кубка Харламова. Фото: ХК «Трактор»

В Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) кипят страсти. Челябинские «Белые медведи» в первой серии матчей на вылет (1/8 финала) сразу же вышли на географических соседей — магнитогорских «Стальных лис».

В дерби до трех побед счет в серии до сегодняшнего дня был равный 2:2. Все решалось в заключительном поединке в Челябинске. «Белые медведи» сегодня 17 марта на домашнем льду учинили настоящий разгром Магнитке. Счет по итогам трех периодов получился 6:0 в пользу челябинцев.

— «Белые Медведи» проходят в четвертьфинал Кубка Харламова, где команде Алексея Заварухина будет противостоять казанский «Ирбис», — сообщили в клубе.

Напомним, что челябинский «Трактор» — главная команда клубной структуры — вылетел из борьбы за Кубок Гагарина, уступив «Салавату Юлаеву» (счет в серии 1:4).

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