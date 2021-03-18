В Челябинске грузовой поезд врезался в такси на переезде

По словам очевидцев, такси было без пассажиров. Фото: vk.com/«[В] Чурилово | Челябинск», Анфиса Киселева

Сегодня утром, 18 марта, на перегоне Чурилово — Тракторострой LADA Granta с наклейками сервиса заказа такси выехала на переезд на «красный». Машинист грузового поезда, увидев автомобиль на рельсах, применил экстренное торможение, но предотвратить столкновение было уже невозможно.

— У водителя лицо в крови, парень молодой очень. Пассажиров с ним не было, — рассказали очевидцы в соцсетях.

В пресс-службе ЮУЖД сообщили, что ДТП не повлияло на движение поездов.

— По предварительной информации, в результате происшествия пострадал водитель автомобиля. Схода подвижного состава нет, — рассказали в пресс-службе и попросили водителей быть особенно бдительными при переезде через железнодорожные пути, соблюдать ПДД.

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