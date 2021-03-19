Каток в парке Гагарина отработал сезон Фото: Иван ВИСЛОВ

Каток в челябинском парке Гагарина закрыли до зимы. Об этом сообщили в Управлении культуры Челябинска. При этом у горожан остаются альтернативные варианты, где они могут покататься на коньках.

— Катки в парке им. Терешковой и Городском саду им. Пушкина работают в обычном режиме, — добавили в управлении.

Речь идет о грядущих выходных, а будут ли эти катки работать до самого конца марта, станет известно позже.

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