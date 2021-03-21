Погода в Челябинске на 22 марта 2021: ждем жаворонков и кликаем весну

Снег в Челябинске растает еще не скоро Фото: Андрей АБРАМОВ

Новая неделя начнется по-весеннему. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске на 22 марта 2021. Сегодня ночью и завтра днем будет облачно с прояснением, без осадков.

В темное время суток температура воздуха опустится до -12..-14. Завтра днем +1..-1, ветер западный 4-9 м/с.

В народном календаре 22 марта называли Сороками, или же Сорок сороков. Это название пришло в народный календарь из православного — 22 марта церковь вспоминает 40 Севастийских мучеников.

В это день на Руси было принято кликать весну. На Сороки крестьяне ждали возвращения жаворонков. Если «вестники весны» прилетели, холодов уже не будет. И еще одна примета: если на Сорок сороков тепло, ближайшие 40 дней будут теплыми, если нет — холодными.

Больше народных примет на весну 2021, — в материале kp.ru.

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