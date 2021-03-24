В Челябинской области вынесли приговор бизнесмену, который помог главе поселения в растрате бюджета

Приговор вынес Ашинский городской суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд вынес приговор 57-летнему пособнику главы Кропачевского городского поселения.

Индивидуальный предприниматель в 2014-2017 годах по просьбе главы формально участвовал в аукционах, чтобы заключить муниципальные контракты. Аукционы он выигрывал, но работы не выполнял. При этом перечисленные администрацией бюджетные деньги, больше 440 тысяч рублей были растрачены главой поселения. Напомним, речь идет о экс-главе Галимьяне Гайнетдинове. Его судят за растрату, мошенничество и злоупотребление полномочиями.

Предпринимателя признали виновным в пособничестве в растрате.

— Приговором суда виновному назначен штраф в 150 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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