В Кургане снимают фильмы о природе, которые учат детей заботиться об экологии

На создание фильмов у авторов уходят годы. Их показывают по телевидению не только в Курганской области, но и в соседних регионах, и даже в Казахстане. Фото: Вадим Осадчий

Курган, как и Челябинск, не может похвастаться экологией. Два года назад столица Зауралья возглавила топ городов с самым грязным воздухом в УрФО. И плохая экология связана не только с дымящими заводами. Но и с безответственным отношением зауральцев к природе — теми же стихийными свалками в лесах и на берегах водоемов.

Чтобы воспитать в молодежи экологическую ответственность, пять курганских энтузиастов разработали экопросветительский проект «Заповедное Зауралье». Это короткие ролики, фильмы, фотографии, статьи и интерактивные игры для детей. Они знакомят школьников с природой родного края и учат бережно относиться к ней. В 2020 году проект получил президентский грант — более 2,5 млн рублей.

— Мы возим в школы театрализованные мультимедийные интерактивные представления. Это наше ноу-хау: в ходе представления преподаем детям основы экологии. Рассказываем, почему нельзя ставить капканы и ловить рыбу сетями, как вести себя при пожаре и т.п. Благодаря игровому формату дети лучше запоминают информацию, — рассказал на пресс-конференции в «АиФ-Челябинск» автор и куратор проекта, председатель НКО «Курганская региональная общественная организация» Вадим Осадчий.

Авторы проекта провели 12 экспедиций по территории Курганской области. По их итогам создали пять полнометражных научно-популярных фильмов: «Леса Зауралья», «Степи Зауралья», «Озера Зауралья», «Реки Зауралья», «Животный мир Зауралья». Их можно найти в интернете и увидеть на региональных телеканалах. Сейчас готовится очередной проект — исторической направленности.

— Мы не ставим целью создать всеобъемлющую энциклопедию, мы не пишем учебники, — говорит Осадчий. — Наша основная цель — увлечь, чтобы подрастающему поколению стало интересно узнавать что-то новое о родном крае. К сожалению, сегодня за Курганской областью закрепился статус депрессивного региона, идет отток населения. Мы хотим это изменить. И мы хотим научить молодежь менять мир вокруг себя в лучшую сторону.

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