Силовики в бронежилетах и касках перекрыли дороги в Копейске

Сотрудники в форме разворачивают гражданские машины. vk.com/«Копейск (В)Теме»

Сегодня, 25 марта, силовики в бронежилетах и касках оцепили дороги в Копейске. По словам местных жителей, сотрудники в форме разворачивают машины.

— В Копейске возле колонии №6 проходят оперативные мероприятия. Вдоль дороги выставлены посты полиции. Проезд перекрыт. Всех разворачивают назад, говорят, что проходят учения. Около самой зоны, на повороте, скорая стояла. Дорогу перекрыла машина не ДПС, а полиции, а сами сотрудники при полной боеготовности: броники, каски, — написали очевидцы в группе «Копейск (В)Теме» во ВКонтакте.

— Шухер какой-то сегодня в сторону Копейска. Возле «Метро» — Росгвардия, — сообщил проезжавший в этом месте житель.

— Стоят и на перекрестке с Железнодорожный, и на «Метро» и на посту, на въезде в Челябинск, — добавил другой пользователь.

В пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области КП-Челябинск рассказали, что в исправительной колонии №6, около которой перекрыто движение, никаких нештатных ситуаций нет.

— Все спокойно. Там проходят учения ФСБ, — рассказали в ведомстве.

В пресс-службу УФСБ России по Челябинской области на момент выхода публикаций дозвониться не удалось.

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