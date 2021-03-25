В честь дня театра в Челябинске распродают билеты за полцены

Билет со скидкой можно купить на все спектакли Молодежного до конца сезона. Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Челябинский молодежный театр устроил распродажу билетов к своему профессиональному празднику. В течение четырех дней, с 25 по 28 марта, билеты можно приобрести со скидкой 50%. Акция действует на все спектакли до конца сезона — по июнь включительно. Покупать проходки можно в неограниченном количестве.

— Впервые акция продлится так долго, — отмечают в театре.

Билеты со скидкой можно купить на сайте театра, либо в кассе с 9:00 до 20:30.

Баннер: Челябинский Молодежный театр

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru