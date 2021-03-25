Концерт певицы Доры в Челябинске остановили из-за сообщения о минировании

Фото: скрин с видео

23 марта в челябинском клубе Ozz проходил концерт известной певицы Доры, но его пришлось временно остановить. В какой-то момент неизвестный сообщил о минировании здания, поэтому на место приехали силовики. В клуб завели собака, которая искала что-то подозрительное на танцполе, пока толпа фанатов ждала продолжения концерта возле бара на втором этаже.

В результате ничего подозрительного найдено не было и концерт продолжился.

— Не думал, что на концерте меня обнюхает собака, тру рок! — написал после концерта в социальных сетях Евгений Романов.

Примечательно, что после Челябинска Дора отправилась в Тюмень продолжать концертный тур, и там ситуация повторилась. То же сообщение о ложном минировании, силовики и приостановка шоу.

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