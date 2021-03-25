Подрядчик заплатит 200 тыс. рублей штрафа за некачественный ремонт крыши оперного театра в Челябинске

Ремонт крыши театра оказался некачественным Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Суд Центрального района Челябинска оштрафовал подрядчика, который занимался ремонтом крыши театра оперы и балета. Компания «ГДСК — УРАЛ» выиграла тендер на работу по сохранению объекта культурного наследия, но позже нашла для этого субподрядчика — компанию «Урал-Полимер-Лак», у которой права работать с такими объектами нет.

В результате получилось как получилось: ремонт крыши и водостоков выполнен некачественно, а технологии работ не соответствуют согласованным нормам.

— В рамках государственного надзора составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ», материалы направлены в суд, — сообщили в Главном контрольном управлении Челябинской области.

В результате суд оштрафовал подрядчика «ГДСК-Урал» на 200 тыс. рублей.

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