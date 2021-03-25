В Челябинске впервые за последние 40 лет открылась новая библиотека

Фото: Управление культуры Челябинска

Сегодня в челябинском микрорайоне Парковый-2 открылась новая библиотека. Она располагается в доме № 26 по улице Петра Сумина, и уже доступна для всех желающих. Здесь для читателей собрали более 5 тыс. книг и организовали уголки для чтения.

— Приобретено современное мультимедийное оборудование, предусмотрены индивидуальные рабочие места с бесплатным доступом в Интернет, есть доступ в правовым системам «Консультант+», «Гарант», к электронному каталогу городских библиотек, а также ресурсам Национальной электронной библиотеки, — уточнили в Управлении культуры Челябинска.

Фото: Управление культуры Челябинска

Работать библиотека будет по будням с 11:00 до 19:00, а в воскресенье — с 10:00 до 17:00. Суббота — выходной день. Последний раз новую библиотеку в Челябинске открывали около 40 лет назад.

Фото: Управление культуры Челябинска

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