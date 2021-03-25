В Челябинской области после аварии с грузовиком пострадали два водителя

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Авария произошла 25 марта в 08:05 на выезде из Миасса Челябинской области. Как сообщает ГИБДД, за рулем автомобиля Kia Rio ехал 32-летний мужчина, который столкнулся сначала с грузовиком ГАЗ, а затем и с кроссовером Toyota Rav 4, в котором сидел 58-летний водитель.

— В результате происшествия травмы получили водители Kia и ГАЗ, — сообщили в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Сообщается, что пострадавшему водителю грузовика 54 года.

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