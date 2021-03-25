Суд смягчил наказание экс-ректору УралГУФК, который попался на взятках

Евгения Орехова признали виновным в получении взяток от 12 предпринимателей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинский областной суд в апелляционном порядке смягчил приговор по уголовному делу в отношении бывшего ректора Уральского госуниверситета физкультуры Евгения Орехова. Ему исключили наказание, согласно которому он не мог занимать определенные должности.

Напомним, Евгения Орехова признали виновным в получении взяток в крупном размере и в превышении должностных полномочий в сентябре прошлого года. Его приговорили к 6 годам колонии строгого режима и к штрафу в 3 миллиона рублей. Также ему запретили занимать определенные должности сроком на 3 года. Вместе с экс-ректором на скамье подсудимых оказалась и его дочь Анастасия. Она была признана виновной в том, что стала посредником во взятках. Суд назначил ей 4 года колонии общего режима и штраф в размере 2 миллионов рублей.

Как установил суд, Евгений Орехов, занимая должность ректора УралГУФК, в период с января 2015 по май 2016 года при посредничестве дочери брал взятки на сумму более 4,1 млн рублей от 12 представителей коммерческих организаций. В обмен на получаемые деньги он заключал с фирмами контракты на оказание услуг для нужд университета.

Помимо этого, суд признал виновным Орехова в том, что он незаконно сдавал в аренду столовую и легкоатлетический зал университета. Общий ущерб, который был нанесен вузу, оценили на сумму свыше 5,6 млн рублей.

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