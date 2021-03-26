Школьница пострадала в столкновении двух иномарок на перекрестке в Челябинске

От серьезных травм ребенка спас ремень безопасности. Фото: пресс-служба управления ГИБДД по Челябинску

В Челябинске в столкновении Daewoo Nexia и Mitsubishi на Свердловском тракте пострадала 11-летняя школьница. Девочка ехала на заднем сидении в одной из иномарок. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД.

Авария произошла накануне в 16:15 напротив дома 8/10 на Свердловском тракте. Девочка ехала на заднем сидении Daewoo Nexia, под управлением 64-летнего водителя. На регулируемом перекрестке иномарка при развороте столкнулась с движущимся со встречного направления Mitsubishi. За рулем второй и6номарки находился 37-летний мужчина.

— Несовершеннолетний пассажир Daewoo Nexia получила телесные повреждения, ей было назначено амбулаторное лечение, — рассказали в Госавтоинспекции.

Девочка была пристегнута штатным ремнем безопасности.

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