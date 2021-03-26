В СК проверят смерть двухлетнего мальчика в челябинской больнице

Спасти ребенка не удалось. Фото: ЧОДКБ / Vk.com

В Челябинской области следственными органами начата проверка по факту смерти двухлетнего мальчика, который скончался в ЧОДКБ. Ребенок из многодетной семьи поселка Первомайский поступил в больницу с подозрением на урологическую патологию, но мать отказалась от госпитализации — не с кем было оставить детей. На следующий день малыша в критическом состоянии вновь привезли в Челябинск, но спасти его не удалось.

— По факту смерти двухлетнего жителя поселка Первомайский в больнице следственными органами начата проверка, — прокомментировал КП-Челябинск старший помощник руководителя следственного управления СК по региону Владимир Шишков.

Трагедия произошла 16 марта. Накануне, как рассказал КП-Челябинск начальник отдела по связям с общественностью ЧОДКБ Дмитрий Руденок, мальчик ближе к полуночи поступил в больницу 15 марта с подозрением на урологическую патологию.

— У ребенка был вздут живот, и пациенту сразу же провели все необходимые обследования: сделали компьютерную томографию, УЗИ, исключили все урологические патологии, — рассказал Дмитрий Руденок. —Под вопрос врачи поставили генерализованную инфекцию и предложили маме госпитализацию в инфекционное отделение. Но женщина написала отказ и уехала.

Наутро на «скорой» маму с ребенком в тяжелом доставили в больницу снова. По словам Дмитрия Руденка, у мальчика стремительно развивалась полиорганная недостаточность.

— Врачи несколько часов оказывали ребенку помощь, но спасти его не удалось, — добавил Дмитрий Руденок.

Причина смерти в настоящее время не установлена. Она станет известна по результатам патологоанатомической экспертизы.

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