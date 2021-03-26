В новой инфекционной больнице под Челябинском готовы ещё три корпуса

На территории больницы появились новые корпуса, и строительные работы все еще продолжаются.

В челябинской области еще три корпуса на 54 плановых места готовы в новом инфекционном центре в Малой Сосновке. Как сообщил руководитель СК «Новая Уральская компания» Рустем Насыров, пиковое число пациентов, которое можно разместить на этих площадях — 260 человек.

Больничные мощности увеличены по распоряжению губернатора Алексея Текслера. По контракту работы завершатся 31 марта, и начнется оснащение. Площади разделены на зеленую и красную зоны. Появится реанимационное оборудование и рентгеновский аппарат. Благоустройство территории — озеленение, высадка деревьев, асфальтирование — начнется с приходом настоящего тепла.

Так выглядят новые корпуса для пациентов.

Ирина Гехт побывала в новых корпусах.

Первый замгубернатора Ирина Гехт рассказала, что новые мощности помогут освободить три лечебные ковидные базы в Челябинске — корпус ОКБ 3 на ул. Островского, горбольницы N 8 и N 9 и вернуть их в плановую медицину.

Сейчас в инфекционном центре в Малой Сосновке лечатся 307 пациентов. Это — плановое заполнение больницы. В режим ЧС корпуса могут принимать более 500 пациентов.

Корпуса уже начали оснащать медоборудованием.

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