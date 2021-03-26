Ежедневно в Челябинской области выявляют новые случаи заражения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 136 новых случаев коронавируса. Среди зараженных нет школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 55 981. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Скончались 8 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались 5 пациентов. Причиной смерти остальных стали сопутствующие заболевания.

Больничные палаты при этом покинули 164 пациента, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 49 585 человек. Под присмотром врачей остаются 4 051 зараженный.

За время пандемии на коронавирус в Челябинской области протестировали 1,796 миллиона человек. За прошедшие сутки — 8 792 теста.

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