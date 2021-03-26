В Челябинской области «РЖД» заплатит 180 тысяч школьнице за полученную ей электротравму

Челябинский областной суд удовлетворил представление прокурора. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области ОАО «РЖД» по решению суда заплатит 14-летней школьнице 180 тысяч в качестве компенсации морального вреда за полученную ей в прошлом году электротравму. Разряд тока девочка получила на контактной сети Южно-Уральской железной дороги. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

— Установлено, что 14-летняя школьница была травмирована электрическим током контактной сети железной дороги на станции «Магнитогорск-Грузовой» в июне прошлого года, — рассказали в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры, не уточнив при каких обстоятельствах произошло ЧП.

На защиту школьницы тогда встал Карталинский транспортный прокурор. Но Ленинский районный суд Магнитогорска удовлетворил исковые требования о взыскании компенсации морального вреда частично.

— Прокурор посчитал размер компенсаций необоснованно заниженными и обжаловал решение в апелляционную инстанцию, — добавили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры. — Челябинским областным судом представление прокурора удовлетворено, решение суда первой инстанции изменено.

Сумма компенсации морального вреда в пользу девочки увеличена с 60 тысяч до 180 тысяч рублей.

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