Экс-глава района в Челябинской области стал фигурантом уголовного дела из-за незаконных премий

Евгений Киршин стал фигурантом уголовного дела о присвоении 307 тысяч рублей. Фото: Katavivan.ru

В Челябинской области после проверки Контрольно-счетной палаты экс-глава Катав-Ивановского района Евгений Киршин стал фигурантом уголовного дела о присвоении 307 тысяч рублей. Деньги, по данным КСП, по распоряжению чиновника шли на выплату премий ему самому и его подчиненным.

— Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего главы Катав-Ивановского района, который используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, совершил хищение вверенных ему денег — не менее 307 000 рублей, — рассказали в КСП. — Он выносил заведомо незаконные распоряжения о начислении себе и другим сотрудникам администрации премиальных выплат. Таким образом, он распорядился деньгами по своему усмотрению, причинив преступными действиями материальный ущерб администрации Катав-Ивановского района.

Следственный комитет по материалам аудита возбудил уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляет УФСБ по Челябинской области.

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