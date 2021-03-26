Челябинская вокалистка выступит перед Лазаревым и Басковым в шоу на федеральном канале

Челябинка попробует покорить сердца экспертов. Фото: предоставлено пресс-службой телеканала «Россия»

Челябинская вокалистка Валерия Лебедь выступит перед Сергеем Лазаревым и Николаем Басковым на шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия». Молодая исполнительница исполнит песню Love группы Nat king Cole. Эфир с ее участие выйдет 28 марта.

— Родители назвали меня в честь Валерия Меладзе, на момент моего рождения он был очень популярен, — рассказала Валерия Лебедь. — И этим предрекли мне музыкального будущее.

Сколько баллов получит девушка — решат легенды 1990-х, джазовые дивы, оперные певцы, исполнители народных песен, преподаватели вокала, топовые TikTok-блогеры и участники прошлых сезонов «Ну-ка, все вместе!». Среди экспертов будут Катя Лель, Шура, Наталья Гулькина, композитор Григорий Гладков, заслуженный артист России Алексей Глызин.

Приглашенными судьями в этом выпуске станут #2Маши — музыкальный дуэт Марии Зайцевой и Марии Шейх.

Получится ли у Валерии поднять на ноги всю сотню и выйти в финал, станет известно 28 марта в 17:45.

«Ну-ка, все вместе!» — музыкальное шоу, где молодым талантливым вокалистам приходится покорять самую неприступную стену из сотни экспертов. Возглавляет строгое жюри Сергей Лазарев, а ведет программу – Николай Басков.

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