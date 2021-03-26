В Челябинской области при пожаре погибла лежачая бабушка и пострадали двое детей

Пожар обернулся трагедией. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области, Kr74.ru

В Кыштыме Челябинской области при пожаре в частном доме на улице Каслинской рано утром 26 марта погибла лежачая 87-летняя пенсионерка, пострадала ее дочь и две внучки 10 и 16 лет. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Сообщение о пожаре в частном доме поступило около 4:30. К моменту прибытия пожарных расчетов, горение происходило по всей площади строения — полыхали 120 квадратных метров. Внутри без признаков жизни обнаружили пожилую женщину.

— Также на пожаре пострадали женщина и две девочки — 2005 и 2011 годов рождения, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. —С травмами различной степени тяжести они были направлены в больницу. К месту выехала испытательная пожарная лаборатория.

Для ликвидации последствий пожара было привлечено 29 человек и 10 машин.

— Возбуждено уголовное дело по части 1 статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), — рассказал корреспонденту КП-Челябинск руководитель следственного отдела СК по Кыштыму Виталий Ерцкин. — По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Взрослые накануне употребляли спиртное, и кто-то из курящих бросил непотушенную сигарету. В результате чего произошло возгорание, которое привело к гибели человека.

Кому будет грозить ответственность, предстоит выяснить следователям. Максимальная санкция статьи предусматривает лишения свободы на два года.

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