В Челябинской области два мужчины пойдут под суд за незаконный оборот 9 кг наркотиков

Мужчин задержали в Сосновском районе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области два жителя Сосновского района пойдут под суд за незаконный оборот около 9 килограммов наркотиков. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

— По версии следствия, обвиняемые в октябре 2020 года на личном автомобиле привезли из Удмуртии и Московской области две партии наркотиков, — рассказала Наталья Мамаева. — Их мужчины разместили в 16 тайников Свердловской области. «Закладки» предназначались для последующей передачи соучастникам в целях сбыта.

Задержали мужчин в Сосновском районе. Они показали, где в лесном массиве Свердловской области спрятаны наркотики. В результате с их помощью обнаружены и изъяты около 9 килограммов запрещенных веществ.

Мужчины обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере»). Уголовное дело по существу рассмотрит Сосновский районный суд.

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