Суд оставил в силе оправдательный приговор участникам акции протеста в Челябинске

Приговор вступил в законную силу. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске 26 марта прошла апелляция по делу о нарушении общественного порядка в отношении участников акции «Он нам не Царь» Оксаны Ереминой и Юрия Вашурина. Облсуд оставил в силе ранее вынесенный центральным райсудом оправдательный приговор. Отменить его просила прокуратура.

— Суд первой инстанции 14 января 2021 года оправдал подсудимых по обвинению в хулиганстве по мотивам политической ненависти и вражды, связанного с сопротивлением пресекающему нарушение общественного порядка представителю власти по части 2 статьи 213 УК РФ, — рассказала руководитель пресс-службы Челябинского облсуда Наталья Прохорова. — Обжалуя приговор, прокурор просил его отменить и направить дело на новое судебное разбирательство.

В суде было доказано участие Ереминой и Вашурина в акции протеста, состоявшейся 5 мая 2018 года с 14:00 до 15:50 в Центральном районе Челябинска. Но в действиях подсудимых не усмотрел признаков уголовно наказуемого деяния.

Приговор вступил в законную силу.

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