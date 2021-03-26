Экс-министр спорта Челябинской области подарил Историческому музею фотографии с автографами космонавтов

Эти фотографии космонавтов с их автографами музею пожарил Юрий Серебренников. Фото: пресс-служба Государственного исторического музея Южного Урала.

Бывший министр физической культуры и спорта Челябинской области, антиквар Юрий Серебренников, вышедший на свободу после отбывания наказания за взятки, подарил Историческому музею Южного Урала 19 раритетных фотографий известных космонавтов с их автографами.

На снимках запечатлены советские, российские и иностранные космонавты. Среди них — Борис Волынов — последний ныне живущий космонавт из гагаринского отряда, участник первой в истории стыковки двух космических кораблей («Союз-4» и «Союз-5») и первой экспедиции на орбитальную станцию «Салют-5». Есть снимок Хелен Шармен из Великобритании и Жан-Лу Кретьен из Франции.

— Все это богатство передал Историческому музею антиквар Юрий Серебренников, — рассказала заведующая отделом по связям с общественностью Государственного исторического музея Южного Урала Любовь Яржемская. — Часть их можно будет увидеть на выставке «Космическая одиссея», которая откроется 5 апреля в музейном дебаркадере. Одновременно с ней в холле западной башни начнет работу выставка «Время первых». Обе посвящены 60-летию первого полета в космос Юрия Гагарина.

Как рассказал Юрий Серебренников, фотографии ему принесли родственники людей, каким-то образом связанных с космонавтикой.

— Я не стал их подробно расспрашивать и даже имен не записал, ведь тогда я не думал о передаче фотографий музею, — признался Юрий Николаевич. — А тут увидел по телевизору, что открываются такие выставки, и решил отнести.

Музейная коллекция также пополнилась книгой воспоминаний участника строительства космодрома Байконур. Ее подарил сам автор — заслуженный строитель России и почетный строитель Урала Вениамин Стребков.

Автор подарил музею книгу с воспоминаниями о строительстве Байконура. Фото: пресс-служба Государственного исторического музея Южного Урала.

— С 1964 по 1967 годы он проходил службу на космодроме Байконур и непосредственно участвовал в строительстве его объектов, — добавила Любовь Яржеская. — На его глазах происходили события теперь уже легендарной эпохи. Книга ценна еще и тем, что в нее включены фотографии, сделанные самим автором и другими участниками строительства Байконура.

Вениамин Стребков служил рядом с гостиницей космонавтов, поэтому многих из них видел своими глазами и смог сфотографировать.

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