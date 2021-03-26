В Челябинске прикрыли работу подпольного казино

Азартные игры проводились в нежилом доме Фото: Олег Укладов

Сотрудники полиции задержали 30-летнего мужчину, который организовал подпольное казино в нежилом доме по Проспекту Победы. В ходе осмотра помещения, где проводились азартные игры, была изъята компьютерная техника — 11 системных блоков, один роутер и два маршуризатора.

— По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»), — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Задержанному мужчине была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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