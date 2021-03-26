В Кургане наградят спасателя, вытащившего из реки тонущего мужчину

Дамир Юзеев спас жизнь утопающего мужчины. Фото: администрация Кургана

Спасателя Дамира Юзеева, который вытащил упавшего в реку Тобол мужчину, планируют наградить медалью МЧС России «За спасение погибающих на воде». Ходатайство об этом в ведомство направило руководство МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Кургана».

История, о которой идет речь, произошла 7 марта в час дня. В аварийно-спасательный отряд поступило сообщение о том, что возле дамбы с плотины в реку упал мужчина. На помощь утопающему сразу же отправился Дамир Юзеев вместе с двумя своими коллегами.

— Оказавшись на месте и выйдя на лед, я не сразу увидел мужчину. Он находился в бессознательном состоянии и оказался зажат между двумя льдинами. Кроме того, его тянуло течением. Полностью уйти под воду ему мешали лишь одежда, края которой цеплялись за лед, и рука, находившаяся над поверхностью, — вспоминает о том дне Дамир Юзеев. —Уже было видно, что у мужчины наступило переохлаждение организма. Не с первой попытки мне удалось его вытащить из воды. Но благодаря слаженным действиям нашей команды мы смогли это сделать.

После того, как мужчину вытащили из воды, понадобилось поднимать его на носилках по крутому склону. Но спасателям помогли в этом деле неравнодушные прохожие, которые в этот момент оказались рядом. Поднявшись наверх, Юзеев и его коллеги сразу же передали пострадавшего бригаде медиков.

Сам спасатель отмечает, что без помощи своих коллег, он бы не смог помочь упавшему в реку мужчине.

— Отдельные слова благодарности мне хочется сказать неравнодушным к чужой беде людям, которые оказали нам помощь. Это по-настоящему командная работа», — добавил Юзеев.

Кстати, кроме самого Дамира Юзеева наградить хотят также и двух его коллег, которые выезжали на вызов.

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