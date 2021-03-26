Где в Челябинской области 27 и 28 марта бесплатно сдать тест на коронавирус

Людей тестируют, чтобы выявить бессимптомных носителей коронавируса Фото: Ангелина ЗАКИРОВА

В Челябинской области в ближайшие выходные, 27 и 28 марта, продолжится бесплатное тестирование на коронавирус. Проверить, не являетесь ли вы бессимптомным носителем COVID-19, можно в восьми торгово-развлекательных комплексах региона.

— При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС, — рассказали в минздраве Челябинской области. — Рекомендуется за два часа до тестирования не принимать пищу, пить напитки.

Также в ведомстве напомнили о необходимости соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

В Челябинске мобильные кабинеты для забора анализов на коронавирус методом ПЦР будут работать 27 и 28 марта в ТРК «Горки» с 12:00 до 15:00.

Жители Магнитогорска в ближайшие выходные смогут проверить здоровье в ТК «Контитнент» с 10:00 до 12:00. Также в это же время 27 марта тестирование можно будет пройти и в ТК «Гостиный двор».

В Миассе в эти выходные медики будут ждать всех желающих в ТК «Слон» с 12:00 до 15:00. В Сатке мобильные кабинеты будут работать 27 марта в ТК «Факел» с 11:00 до 13:00.

В Южноуральске ПЦР-тесты можно будет сдать с 10:00 до 12:00 в ТК «Южный».

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