В Челябинской области военные взорвали реку возле мэрии и детского центра

На реке Сим взорвали лед. Фото: Минобороны РФ

400 килограммов взрывчатки понадобилось военным, чтобы пробить лед на реке Сим в Челябинской области. Заторы устраняли для того, чтобы при таянии не затопило здания в Аше. Взрывчатку заложили на реке в районе администрации города и детско-юношеского центра.

Как сообщили в администрации Ашинского района, проведенный 15 марта мониторинг показал, что общая толщина льда на реке Сим в затороопасных местах достигает 70-80 см. Именно поэтому было принято решение снизить риски.

По данным Минобороны, саперы Центрального военного округа очистили ото льда площадь более 3000 квадратных метров. Взрывы были слышны во всем городе. При этом некоторые горожане больше беспокоились за рыбу, которую оглушило взрывчаткой.

Всего в ЦВО подготовлено более 30 инженерно-саперных команд для оказания помощи в проведении инженерной разведки, ликвидации ледовых заторов, защите мостов и спасении людей при наводнениях.

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