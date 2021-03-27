На реке Миасс в Челябинске обнаружены масляные пятна

Вода в Миассе стала радужной. Фото: Типичный Челябинск/vk.com

Жители Челябинска засняли радужную воду в реке Миасс. Масляные пятна были обнаружены в районе улицы Набережная. В министерстве экологии Челябинской области уже организовали проверку.

По словам заместителя министра Виталия Безрукова, на место были направлены инспекторы, чтобы зафиксировать пятна и установить возможные причины.

— Нефтепродукты попадают из коллектора, по которому река Игуменка, впадает в Миасс. Это скорее всего связанно со стоками из ливневой канализации, в которую стекают в том числе поверхностные талые воды с дорог, — сообщил Виталий Безруков.

Он допустил возможность, что источником загрязнения могла стать автомойка или автосервис.

Проверка продолжается.

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