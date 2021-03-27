В Челябинской области женщина угодила в полынью, пытаясь сократить путь по реке

Пострадавшую успели спасти. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинской области сегодня, 27 марта, спасателям пришлось вызволять женщину из ледяного плена. Жительница Златоуста провалилась под лед реки Ай.

Женщина решила по привычке сократить путь, пройдя через руку, и угодила в полынью. Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области, по счастливой случайности глубина в этом месте была небольшая — всего 1 метр.

Подоспевшие на помощь спасатели вытащили женщину и передали работникам скорой медицинской помощи. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru