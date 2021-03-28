Ретроградный «Меркурий»: из популярного ТЦ в челябинском поселке исчез банкомат

В отделении банка в Новосинеглазово выстраиваются очереди Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители челябинского поселка Новосинеглазово пожаловались, что из крупных магазинов убрали банкоматы крупнейшего банка. Раньше можно было снять деньги в ТЦ «Меркурий» на конечной остановке, а также расположенном неподалеку супермаркете «Добрыня». Теперь в отделении банка выстраиваются очереди.

— Все через «Меркурий» идут, все снимают деньги там. Сначала думала, что банкомат увезли на ремонт. Потом смотрю, на этом месте уже шапками торгуют, — рассказала читатель «Комсомолки» Ирина. — Пришла в банк, а там очередь аж на крыльце заканчивается.

Как отмечают жители поселка, практически везде можно рассчитаться по безналу, но многим удобно снимать наличку.

Мы обратились за комментарием в банк. Оказалось, что «денежные машины» в этих магазинах признали нерентабельной.

— Сбербанк всегда анализирует эффективность работы своей сети, в том числе работу сети банкоматов. Решение о демонтаже банкоматов было принято как раз на основании такого анализа, который показал, что данные устройства были мало востребованы жителями поселка. Число операций, которое проводилось с помощью этих банкоматов, было очень небольшим, — рассказал КП-Челябинск заместитель управляющего Челябинским отделением Сбербанка Андрей Антонов.

Как уточнили в пресс-службе банка, сейчас в поселке есть пять банкоматов: три — в отделении на Советской, 13. Еще два устройства есть в магазине на улице Челябинской, 18 неподалеку от стадиона.

— Как показывает практика других территорий, полностью удовлетворяет потребности населенных пунктов аналогичного масштаба, — отметил Андрей Антонов. — Также напоминаем, что большинство услуг можно получить удаленно через Сбербанк онлайн или рассчитаться банковской картой в торговых точках.

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