«Ошарашена вся страна»: вокалистка из Челябинска выступила на шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ

Екатерина мечтает стать русской Адель. Фото: кадр с выпуска

Журналистка из Челябинска Екатерина поразила своим голосом звездных участков шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ. Девушка стала одной из десяти кандидатов, из которых команды Мота и Ани Лорак выбирали настоящих вокалистов. Ведущий Азамат Мусагалиев представил Екатерину так: «Муж хотел, чтобы она стала домохозяйкой и забросила идею о музыкальной карьере. Спустя 9 лет они развелись». Подсказкой в визитной карточке челябинки был также факт, что она «мечтает стать русской Адель».

В первом раунде звездные игроки не выбрали Екатерину, отдав предпочтение парню, который уже был участником одного из шоу на ТНТ. И ошиблись. Во втором раунде, после просмотра силуэта выступления, капитан команды Ани Лорак остановила свой выбор на Екатерине. Девушка вышла на сцену и поразила всех своим исполнением. Она спела песню «О нем» Ирины Дубцовой.

Эфир с участием Екатерины вышел 27 марта. Фото: кадр с выпуска

— Как можно было скрывать такой талант? — спросила у Екатерины Ани Лорак.

— За кастрюлями он иногда скрывается, — ответила участница.

— Бог вам дал такой красивый голос, поэтому радуйте, выходите на сцену, собирайте залы, дарите свое искусство людям, людям это необходимо, — мотивировала девушку Ани Лорак. А Азамат Мусагалиев отметил, что способностями Екатерины ошарашена вся страна.

Отгадав, что Екатерина — настоящая вокалистка, Ани Лорак, Иван Абрамов и Дмитрий Позов выиграли 50 тысяч рублей.

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