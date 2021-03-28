Челябинские олигархи пожаловались, что потеряли более 100 млн рублей из-за закрытия детских лагерей в пандемию

Одна из просьб предпринимателей - разрешить работу палаточных лагерей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В прошлом году из-за пандемии коронавируса многие детские лагеря не открылись или работали в урезанном режиме. Из-за этого предприятия области, которым они принадлежат, потеряли большие деньги. По подсчетам бизнесменов, убытки составили более 100 млн рублей. Об этом олигархи заявили на заседании правления Союза промышленников и предпринимателей региона. В этом году ситуация может повториться — загородные лагеря разрешено заполнять лишь на 75%, действуют и другие ограничения. Представители бизнеса выступили за отмену или хотя бы корректировку требований.

Как сообщает издание «Челябинск Сегодня», к примеру, ММК попросили разрешить работу палаточных лагерей и отменить ограничения по наполняемости корпусов при условии соблюдения санитарных требований. Убытки предприятия составили более 46 млн руб. Трубопрокатный завод в Челябинске не смог открыть лагерь «Еланчик», убытки составили 28 млн, без отдыха остались более трех тысяч детей. Цинковый завод недополучил 30 млн руб. из-за сокращения количества и длительности смен в лагере.

Министр образования Челябинской области Александр Кузнецов сообщил, что уже опубликован проект постановления о смягчении ограничений. Так, наполняемость планируется увеличить до 75% (в прошлом году 50%), также хотят отменить режим обсервации для сотрудников лагерей — они смогут выезжать за пределы лагеря при условии, что будут каждую неделю сдавать тесты. В лагерях дневного пребывания наполняемость сможет быть до 100%.

Отметим, что областная комиссия по организации летней оздоровительной кампании состоится 1 апреля. На ней власти решат, когда начнется детский отдых, и как он будет проходить в этом году.

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