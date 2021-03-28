В Челябинской области в понедельник похолодает до -15 градусов и пойдет снег

Ждать теплой погоды осталось недолго. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Последние дни марта выдадутся на Южном Урале прохладными. Однако апрель удивит дневными температурами. Так, по прогнозу синоптиков Челябинского гидрометеоцентра, ночь на понедельник будет холодной -5,-10 градусов, в низинах до -15. Днем воздух прогреется до -1, +4, но пройдет небольшой снег. Ветер ожидается холодный, северный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы достигнут 14 м/с.

В Челябинске ночью будет -5, -7, днем +2, +4 со снегом.

Прогноз на неделю вселяет оптимизм: со среды температура поползет вверх и к воскресенью достигнет +10 градусов. Остается надеется, что мы дождались теплой весны и уральская погода не подкинет сюрпризов.

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