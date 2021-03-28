Приплыли: жители микрорайона в Челябинске пересели с машин на лодки из-за огромных луж

Челябинцы шутят, что у них на улице можно поймать рыбу. Фото: кадр с видео

Жители микрорайона Никольская роща креативно показали чиновникам, какой ужас происходит возле их домов. На подтопленной улице они устроили рыбалку на надувной лодке.

— Какой год нас уже топит. Этот год не исключение. Говорят, здесь можно поймать рыбу. Клюет? — спрашивает за кадром автор ролика.

Рыбак на лодке отвечает утвердительно и вытаскивает рыбу из воды. Затем он жалуется, что без лодки по микрорайону невозможно передвигаться: на ней и в магазин, и в больницу — везде.

Между тем сегодня, 28 марта, дорожники отчитались, что вышли на борьбу с лужами.

— В Челябинске в выходные дни продолжаются работы по устранению скопления талых вод. Службой содержания сетей ливневой канализации МБУ «ЭВИС» проводятся мероприятия по ликвидации мест подтопления. В работе задействованы каналопромывочные машины, КАМАЗы, экскаваторы, насосные помпы для откачки воды, — сообщили в Комитете дорожного хозяйства Челябинска.

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