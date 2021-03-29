Обвиняемым по делу о поджоге площадки Томинского ГОКа в Челябинской области вынесли приговор

Заседание прошло в Сосновском районном суде. Фото: Ринат Ребров

Сегодня в Сосновском районном суде огласили приговор Василию Московцу, Гамилю Асатуллину и Евгению Медведеву, обвиняемым в поджоге площадки Томинского ГОКа. Судья начал зачитывать постановление, но дело оказалось настолько большим, что на заседании пришлось делать четыре перерыва. На протяжении нескольких часов подсудимые слушали итоговое заключение, прежде чем узнали о наказании.

Фото: Ринат Ребров

— Суд признал виновным Асатуллина и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы. Медведеву наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы. Московцу наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы. Все наказания считать условными, с испытательными сроками, — вынесли приговор в зале суда.

Фото: Ринат Ребров

Ранее прошли прения сторон, на которых Московец и Асатуллин свою вину не признали, а прокурор запросил для них условные сроки — по три с половиной года каждому. Для Евгения Медведева, который проходит третьим по делу, запросили полтора года, он свою вину частично признал.

Напомним, суд по делу о поджоге площадки Томинского ГОКа тянется уже с 2 июля 2019 года. Лидера движения «Стоп ГОК» Василия Московца обвинили в подстрекательстве, поскольку следствие считает, что он организовал встречу Гамиля Асатуллина и Евгения Медведева, которые в последствии подожгли площадке летом 2017 года. Им вменяют ч. 2 ст. 213 «Хулиганство группой лиц» и ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 167 УК РФ «Попытка умышленного уничтожения имущества с помощью поджога».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru