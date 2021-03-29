Водитель грузовика с пивом насмерть сбил женщину в Челябинской области

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Авария произошла 27 марта в 05:00 часов на территории Кизильского района Челябинской области. 49-летний мужчина за рулем грузовика Volvo вез пиво из Оренбурга в Магнитогорск, когда на дороге перед ним оказалась 34-летняя женщина. Водитель не успел вовремя остановиться и сбил пешехода.

— В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия, — сообщили в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Сейчас полиция проводит проверку по факту ДТП. Известно, что погибшая женщина является жительницей Башкортостана.

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

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