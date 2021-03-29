Рыбакам рекомендуется сматывать зимние удочки Фото: Евгения ГУСЕВА

Власти призвали жителей Челябинска не выходить на лед реки Миасс. Эта тема сегодня обсуждалась на аппаратном совещании в администрации города.

— На реке Миасс наблюдается вскрытые ледового покрова, образовался рыхлый лед, в связи с чем прошу челябинцев быть внимательнее — хождение по льду на реке опасно для жизни.

Помимо этого, в целях безопасности жителей города, в районе реки выставлено 30 знаков, запрещающих выход на лед.

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