Рыбакам рекомендуется сматывать зимние удочки
Фото: Евгения ГУСЕВА
Власти призвали жителей Челябинска не выходить на лед реки Миасс. Эта тема сегодня обсуждалась на аппаратном совещании в администрации города.
— На реке Миасс наблюдается вскрытые ледового покрова, образовался рыхлый лед, в связи с чем прошу челябинцев быть внимательнее — хождение по льду на реке опасно для жизни.
Помимо этого, в целях безопасности жителей города, в районе реки выставлено 30 знаков, запрещающих выход на лед.
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