Директор челябинской теплоснабжающей организации предстанет перед судом из-за махинаций с поставкой газа

Поставщикам газа он причинил многомиллионный ущерб Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, в котором замешан директор ООО «Теплоснабжающая организация». Следствие считает, что с января по ноябрь 2018 года он должен был перечислять платежи по договору на поставку природного газа, однако не делал этого.

Директор изготовил документы, в которых говорилось о якобы замене котельного оборудования в связи с аварийной ситуацией, чтобы не оплачивать ресурсы. При этом деньги ежемесячно приходили на счет компании от потребителей, и их было достаточно, чтобы оплатить поставленный газ.

— Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В результате он причинил ущерб поставщику газа в размере свыше 10 млн рублей. Уголовное дело направили в Курчатовский районный суд Челябинска.

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