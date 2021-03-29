Челябинский суд оштрафовал сотрудницу телефонной компании за разглашение коммерческой тайны

Женщина сообщила сведения, содержащие коммерческую тайну Фото: Анастасия ОСИПОВА

Калининский районный суд Челябинска оштрафовал сотрудницу АО «Русская телефонная компания» за разглашение сведений, содержащих коммерческую тайну компании «МТС». Нарушение вскрылось сотрудниками ФСБ, работавшими по линии борьбы с компьютерными преступлениями. Подобные нарушения закона уже встречались в первом квартале 2021 года.

— Осуждены за нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений организатор одного из детективных агентств и менеджеры салона мобильной связи, — рассказали в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области. — За злоупотребление полномочиями, выраженное в извлечении персональных данных граждан России из баз данных ГУ МВД России осужден бывший сотрудник правоохранительных органов.

Всем осужденным также был назначен штраф.

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