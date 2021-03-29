Полиция Челябинска разыскивает подозреваемого в особо тяжком преступлении

Мужчину подозревают в совершении особо тяжкого преступления. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

Полиция Челябинска разыскивает мужчину, который подозревается в совершении особо тяжкого преступления. Информация о том, в чем конкретно его подозревают, не разглашается в интересах следствия.

Согласно ориентировке, мужчина среднего телосложения, на вид ему около 35-45 лет, рост 170-175 см, волосы темные. Он был одет в черный пуховик и спортивные штаны с надписью «FILA».

При наличии информации, способствующей розыску или установлению местонахождения разыскиваемого, гражданам необходимо позвонить в следственный комитет по телефону (909)087-76-09 или в управление уголовного розыска ГУ МВД области по телефонам: (932)016-83-47, (900)090-71-90, либо «02». Конфиденциальность гарантируется.

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