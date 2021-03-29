В Челябинске осудили трейдера, обманувшего своих вкладчиков на крупную сумму

Подсудимый уговорил потерпевших вложиться в рынок ценных бумаг Фото: Евгения ГУСЕВА

Сосновский районный суд Челябинска вынес приговор 54-летнему местному жителю. Он был признан виновным в мошенничестве, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как установил суд, в период с 2012 по 2016 год мужчина заключал с потерпевшими договоры займов под предлогом вложения денег в торговлю ценными бумагами. Однако полученные от вкладчиков средства он не использовал в трейдерской деятельности, а тратил их на личные нужды. В общей сумме подсудимый таким образом похитил 11 млн рублей у семерых человек.

— Судом виновному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

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