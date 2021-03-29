Экс-директор челябинского предприятия осужден за коммерческий подкуп на 6 млн рублей

Экс-директора осудили в Ленинском районном суде Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшего директора по логистике челябинского предприятия ООО «Карабашские абразивы» осудили за коммерческий подкуп на сумму более 6 млн рублей. Он также был признан виновным в совершении еще пяти схожих преступлений, связанных со своей деятельностью.

— Следствием и судом установлено, что в период с октября 2017 по октябрь 2019 года подсудимый незаконно получил от представителей пяти коммерческих организаций денежные средства за направление им заявок на предоставление железнодорожных составов для перевозки грузов, — сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Суд приговорил экс-директора к 3,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также мужчина должен будет выплатить штраф в размере 8 млн рублей.

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