В Челябинске у автобуса во время движения отвалился двигатель

Фото: скриншот с видео / камеры «Интерсвязи»

Инцидент произошел сегодня, 29 марта, в 16:55 на перекрестке улиц Кирова и проспекта Победы. У автобуса отвалился двигатель, когда он начал проезжать трамвайные пути. Водителю общественного транспорта пришлось на месте высадить всех пассажиров. Однако из-за случившегося было остановлено движение трамваев по обеим сторонам.

Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники МЧС и ГИБДД. Автобус эвакуировали. Движение трамваев было восстановлено к 18:19 часам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru