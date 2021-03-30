В Челябинской области умерли 10 человек с коронавирусом

Из больниц выписали больше 50 тысяч человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За прошедшие сутки в Челябинской области коронавирус подтвердился у 131 человека. Общее число случаев заболевания составило 56 514 человек. На лечении остаются 3842 человека.

Из больниц за сутки выписали 170 человек, всего с начала пандемии — 50 293 человека. В Челябинской области скончалось десять человек: восемь — от коронавируса, еще двое — от других причин.

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