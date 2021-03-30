Наталья Котова о средних зарплатах челябинцев: «Выросла на 6% и составила более 46 тыс. рублей»

Фото: скрин с видео Гранада пресс / youtube.com

Сегодня в Челябинской городской думе мэр Наталья Котова отчитывается о работе администрации за 2020 год. По словам главы города, в период пандемии удалось не только сохранить среднюю заработную плату, но и приумножить ее — речь идет о сотрудниках средних и крупных предприятий. Котова заявила, что они стали получать больше жалованья, чем раньше.

— Отличительной особенностью экономики города в сложных условиях стало сохранение динамики заработных плат на крупных и средних предприятиях. По итогам года средняя заработная плата работников средних и крупных организаций выросла на 6% и составила более 46 тыс. рублей, — заявила Котова.

Глава города также отметила, что на 1 января 2021 года просроченной задолженности по зарплате в организациях города — нет.

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