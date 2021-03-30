Озеленение Челябинска в 2020 году стало рекордным в новейшей истории города

По словам Котовой, в 2020 году высадили более 12 тыс. деревьев Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня в Челябинской городской думе мэр Наталья Котова озвучила отчет о результатах деятельности администрации города за 2020 год. Не обошлось и без статистики по озеленению. По ее словам, на сегодняшний день площадь насаждений в Челябинске составляет более 12 тыс. гектаров — это около 102 квадратов на человека. Из них 1 635 гектаров — городские леса.

— Фактически в течение отчетного года на территории было высажено более 12 тыс. деревьев, 113 тыс. кустарников, обустроено 228 тыс. квадратов газонов. Эти цифры, без преувеличения, можно назвать рекордными в новейшей истории города, — рассказала Котова.

Также она добавила, что в городе ведется усиленная работа по благоустройству, строятся и приводятся в порядок скверы и прогулочные зоны.

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