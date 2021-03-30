В Челябинской области на карантин по ОРВИ отправили шесть классов

Карантина по коронавирусу в школах региона нет
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На карантине по ОРВИ в Челябинской области находятся шесть классов. В самом Челябинске — ни одного. Об этом КП-Челябинск рассказали в пресс-службе регионального министерства образования и науки.
— Ситуация с заболеваемости ОРВИ в регионе стабильная. Каникулы, которые наступили у школьников, позволили снизить заболеваемость, — сообщила пресс-секретарь ведомства Светлана Платонова. — Челябинской области нет ни одного класса, закрытого по предписанию Роспотребнадзора на карантин из-за заражения школьников коронавирусом.
В Челябинске, как сообщили в комитете по делам образования города, закрытых на карантин классов и школ нет.
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