В Челябинской области на карантин по ОРВИ отправили шесть классов

Карантина по коронавирусу в школах региона нет Фото: Алексей БУЛАТОВ

На карантине по ОРВИ в Челябинской области находятся шесть классов. В самом Челябинске — ни одного. Об этом КП-Челябинск рассказали в пресс-службе регионального министерства образования и науки.

— Ситуация с заболеваемости ОРВИ в регионе стабильная. Каникулы, которые наступили у школьников, позволили снизить заболеваемость, — сообщила пресс-секретарь ведомства Светлана Платонова. — Челябинской области нет ни одного класса, закрытого по предписанию Роспотребнадзора на карантин из-за заражения школьников коронавирусом.

В Челябинске, как сообщили в комитете по делам образования города, закрытых на карантин классов и школ нет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru